■ سائحة تلتقط صورة لزميلتها وإلى جانبها جدارية كبيرة بقرب سور دبي القديم، في حي الفهيدي .
أعلنت شرطة أورلاندو عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم الأحد العثور على الفتاة السعودية لانا أبو الجدايل (16 سنة) بعد اختفائها يوم الجمعة.
بدأت الصين رحلة بحث للعثور على "عالِم خارق"، يمكنه قيادة مشروع أكبر تلسكوب راديوي في العالم، يسعى للبحث عن أي حياة خارج كوكب الأرض، وذلك براتب سنوي يصل إلى مليون دولار.
قررت محكمة في الصين صرف تعويض بقيمة 1.3 مليون دولار لأربعة أشخاص تمت إدانتهم بالخطأ منذ سنوات بارتكاب جريمة قتل. وفي
يبدو أن الزحام الشديد المزمن في بعض المناطق السياحية الشهيرة في أوروبا أطلق غضبا واستياء من جانب السكان المحليين واتخذ
تجمع مئات المزارعين والرعاة والسياسيين فى افيرون بجنوبى فرنسا أمس السبت، للمطالبة باتخاذ إجراءات لوقف قتل الأغنام بسبب
نشرت الفنانة ديانا كرازون، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فيديو تساند من خلاله نادى الفيصلى
كشفت دراسة حديثة أعدها معهد الطب التطوري في جامعة "زيورخ" عن أول عملاق معروف في العالم. وأشارت الدراسة التي نشرها موقع
تسبب مقطع فيديو على موقع يوتيوب في مصرع طفلة أميركية تبلغ من العمر 8 سنوات بعد أن حاولت تنفيذ تحدي عرضه الفيديو لشرب