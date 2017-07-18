لقطة

المصدر:
  • تصوير - عماد علاءالدين
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■ سائحة تلتقط صورة لزميلتها وإلى جانبها جدارية كبيرة بقرب سور دبي القديم، في حي الفهيدي .

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