فساتين من الفاكهة والخضار تكسبها آلاف المتابعين

استخدمت أمٌّ تركية الفاكهة والخضار والأزهار والتصوير الذكي، لابتكار فساتين رائعة لابنتها ملائمة للسير فيها فوق البساط الأحمر.

وذكرت «ديلي ميل» أن عالية شاغلر (31 عاماً) وهي من أنطاليا بتركيا، كسبت أكثر من 30 ألف متابع لصفحتها على الإنستغرام لأزياء طفلتها الصغيرة ستيفاني التي أثارت ضجة كبيرة على الإنترنت من قبل المتابعين.

وقد استخدمت عالية المنظور المعزز في التصوير لإظهار هذه الابتكارات كأنها فساتين غير مألوفة لابنتها الصغيرة البالغة من العمر 3 سنوات. كما استعرضت مواهبها المتعددة لتحويل حتى أكثر الأشياء إثارة للملل في درجها الهش إلى عمل إبداعي من فنون الأزياء، معتمدة في ذلك على خداع البصر.

وبدأت الفكرة بشريحة من البطيخ أمسكت بها عالية أمام ناظريها، فيما وقفت صغيرتها بعيداً عنها وصورت هذه اللقطة التي بدت فيها الصغيرة كأنها ترتدي ثوباً من البطيخ، فراقت لها الفكرة وبدأت تتوسع في استخدام الفاكهة والخضار وحتى الأزهار فتبدو طفلتها كأنها ترتدي فساتين مصنوعة منها.