«الموسوعة الميسرة في التعريف بنبي الرحمة» محمد ــ صلى الله عليه وسلم ــ ، المعروضة في الوحدة مول بأبوظبي، بوصفها أكبر كتاب في العالم. وهو من منشورات الهيئة العالمية للتعريف بالرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ ونصرته، التابعة لرابطة العالم الإسلامي، ويعد الكتاب مؤهلاً بكل المقاييس لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية.





