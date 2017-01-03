العمل الفني "موكب دبي" إهداء لمحمد بن راشد من أهالي رأس الخيمة

أهدى أهالي رأس الخيمة العمل الفني الغنائي "موكب دبي" إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " عرفانا بدور سموه الوطني وتقديرا لإنجازاته في مختلف المجالات التي جعلت من دولة الإمارات في صدارة مؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية وشعب الإمارات من أسعد شعوب الارض.

أشرف فنيا على العمل عبدالوهاب عبدالله الوهابي والكلمات للشاعر عبدالله الهدية الشحي والألحان والتوزيع الموسيقي أحمد سالم والأداء المجموعة والمنتج المنفذ شركة الصوت النقي للإنتاج والتوزيع الفني واخراج الفيديو المخرج أحمد العرشي والإشراف العام راشد سويدان الخاطري مدير دائرة التشريفات والضيافة .

وأكد راشد الخاطري أن العمل الفني "موكب دبي" إهداء من اهالي إمارة رأس الخيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتوليه مقاليد الحكم في إمارة دبي ويعد تجسيدا لمعاني والوفاء والامتنان لسموه ومواقفه الانسانية والوطنية التي كان لها بالغ الأثر في تحقيق العديد من الانجازات على المستويين الاقليمي والدولي حيث تتبوأ الامارات وإمارة دبي بفضل رؤيته السديدة مكانة مرموقة في شتى المجالات جعلت من الإمارات ودبي قبلة للعديد من شعوب العالم بفضل قيم التسامح والتعايش السلمي وثقافة العطاء والخير المتأصلة في أهل الإمارات.

وأضاف إن الانجازات التي تحققت في ظل رئاسة سموه الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات لا يمكن حصرها في سطور فمنذ توليه رئاسة مجلس الوزراء والانجازات تتوالى في جميع القطاعات سعيا لتحقيق الرفاهية والرخاء والعيش الكريمة لشعب الإمارات حتى أصبحنا نعرف بين شعوب العالم بأسعد شعوب الارض .