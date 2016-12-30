طفل يشيخ أسرع من العجائز

تحدى الطفل الهندي نيهال بيتلا، الأطباء، وبلغ عامه الـ 15، واحتفل بعيد ميلاده الذي اعتقدوا أنه لن يحلّ مطلقاً لإصابته بمرض شيخوخة نادر، سجنه في جسد يشيخ أسرع بمعدل ثماني مرات عن المعتاد. وأصبح بذلك الطفل المصاب الأكبر سناً، الذي يظل على قيد الحياة برغم المرض.

ويعاني مصابو متلازمة بروجيريا من أعراض الصلع والتهاب المفاصل ومشكلات القلب، وغالباً ما يموتون بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بعمر 14 سنة.

ويبدو نيهال بفعل هذا الاضطراب الجيني، عجوزاً، بعد أن أصيب بالصلع، وبدت عليه التجاعيد، وأصيب بوهن في الأطراف. وغالباً ما يكون مرض القلب هو سبب موت المصابين باضطراب بروجيريا، بسبب تضيق الشرايين وتصلبها، على غرار ما يحدث عند المسنين بعد سن الستين.