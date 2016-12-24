آيفون أحد أبطال حادث اغتيال السفير الروسىي فى أنقرة

كشف موقع ماك ريبورتز، عن أن الشرطة التركية عثرت مع قاتل السفير الروسي لدى تركيا، على هاتف من نوع آيفون، وأن السلطات الأمنية هناك تسعى لفك القفل عن الهاتف، من أجل فتحه والتعرف إلى التسجيلات التي يتضمنها.

وتحاول السلطات الأمنية في تركيا، ومعها جهات أمنية روسية، أيضاً، معرفة كلمة السر التي يبقى الهاتف مقفلاً بموجبها، ولا يمكن ذلك إلا إذا تم التعرف على الأرقام الأربعة التي تحتويها. مؤكداً أنهم لم يستطيعوا حتى الآن معرفة الأرقام الأربعة لفك قفل الهاتف الذي هو من نوع آيفون ( 4.S ).

ونقل الموقع، عن مسؤول تركي وصفه بـ"الكبير" قوله أن الطرف الروسي عرض المساعدة على السلطات التركية لمحاولة فك قفل الهاتف، من خلال فريق يتمتع بخبرات فنية في هذا المجال. مشيراً إلى أن بعض المسؤولين في تركيا، قد أجروا اتصالات مع الشركة العالمية "آبل"، وأن الأخيرة لم تصدر أي تصريح حتى الآن، على حد قوله، مرجحاً أن شركة "آبل" لن تقدم مساعدات في هذا الخصوص.