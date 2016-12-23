أسرع سرير متنقل بالعالم في الإمارات

سجّل موقع «Hotels.com»، الموقع الإلكتروني العالمي في مجال توفير خدمات حجوزات الفنادق عبر الإنترنت وتطبيقات الأجهزة الذكية، رقماً قياسياً جديداً في موسوعة «غينيس»، من خلال أسرع سرير متنقل بالعالم في محاولة تم تنفيذها في دولة الإمارات، حيث قطع السرير، الذي تم تركيبه على سيارة فورد موستانج جي تي معدلة، نحو 135 كيلومتراً في الساعة.

وقاد السرير المتنقل، الذي دخل «غينيس»، سائق السباقات الدولي الشهير توم أونسلو كول، يوم 13 ديسمبر الجاري، على مضمار مرصوف تم تجهيزه خصوصاً لهذا الحدث في نادي الإمارات موتوربليكس في أم القيوين، بحضور هيئة تحكيم من الموسوعة للأرقام القياسية.

وانطلق السرير بسرعة وصلت إلى 135 كلم /الساعة، ليحطم الرقم القياسي السابق لأسرع سرير متنقل الذي بلغت سرعته 111 كلم / الساعة، وتم تسجيله في المملكة المتحدة 2008.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال كول: «بصفتي سائق سيارات دولياً، أسافر حول العالم، وأستخدم موقع «Hotels.com» في أي مكان أريد فيه حجز الإقامة الفندقية، فقد كنت أعلم بأنهم سيحصلون على لقب أسرع سرير متنقل كما هي إجراءات الحجوزات السريعة على التطبيق ومن خلال الموقع الإلكتروني، ونجحنا أيضاً في ترجمة ذلك على المسار أيضاً، حيث حققنا رقماً قياسياً جـــديداً في «غينيس» مع موقع «Hotels.com»، ولا شك أنها كانت تجربة لا تُنسى، وآمل أن نحافظ على هذا الرقم القياسي مدة طويلة، لا سيما أنه سيصعب تحطيمه».