شجار عنيف بين شركتين تتخاصمان على حرق جثة مريض «حي»

شهد مستشفى في الصين في الثالث من ديسمبر الجاري، مشاجرة عنيفة بين موظفين من شركتين متنافستين لتنظيم الجنائز، سعت كلا منها لنيل حقوق حرق جثة مريض لم يتوفى بعد.

وكان المريض قد وصل إلى غرفة الطوارئ بمستشفى مدينة داليان قبل دقائق فقط من اندلاع الشجار بين الشركتين، وفقاً لموقع (بيبلز دايلي).

وقالت الشرطة بعد مشاهدة الفيديو الذي سجلته كاميرا المراقبة، أن حشدا كبيرا من الناس اجتمعوا خارج غرفة العمليات فور وصول المريض إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف على الساعة السابعة صباحا. ولم يكن أيا منهم من أفراد عائلة المريض. وأكدت الشركة أن هؤلاء الأشخاص هم موظفون من شركتين محليتين لتنظيم الجنائز كانوا ينتظرون خارجا للفوز بـ "الصفقة".

وأحدث الموظفون فوضة كبيرة وتعالت أصوات الشجار في الوقت الذي انشغل فيه الأطباء بإنقاذ المريض، واضطرت إدارة المستشفى لاستدعاء الشرطة التي تمكنت من القبض على 7 مشتبهين وأودعتهم رهن الاعتقال لمدة 15 يوما.