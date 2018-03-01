توثيق مُجتزأ تعتريه الأخطاء

نستعرض في هذه الحلقة من البحث والإضاءات حول طبيعة ونواقص المصادر القديمة التي دونت تفاصيل وإشارات الاحتلال البرتغالي في شبه الجزيرة العربية، عدداً من المراجع المتخصصة الإضافية، في مقدمها: مرويّات ابن رزيق. إذ تتركّز سماعاته ومروياته في الشأن في الجزء الأخير من كتابه «الصحيفة القحطانية».

وكان يدوّن أخباراً قريبة العهد منه، ومن الإشارات الدّالّة على ذلك، قوله: أخبرني غير واحد ممّن شهد أبوه وصحب أبيه ذلك العصر (عهد الإمام سلطان بن سيف اليعربي)، منهم: الشيخ معروف بن سالم الصائغي، حميد بن سالم البسط، خاطر بن حميد البداعي وغيرهم.

وقال: «حكى لي الشيخ محسن القصّاب، وقد عاش مئتي سنة». ويضيف نقلاً عن غير واحد من الفقهاء والمشايخ المسنّين، منهم: معروف بن سالم الصائغي، خاطر بن حميد البداعي.. وغيرهما، عمّا سمعوه من آبائهم. فاختلفتْ رواياتهم لفظاً واتّفقتْ معنى. ويقول: «أخبرني غير واحد من المشايخ المسنّين أنّ الإمام سلطان بن سيف»، وقال: «أخبرني غير واحد من الشّيوخ المسنّة».

تأريخ السالمي

اطّلع نور الدّين عبدالله بن حميد السالمي في كتابه «تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان»، على الكتب السّابقة، ونقل منها، إلا أنّه يتحفّظ في النّقل عن ابن رزيق، وحين نقل معلوماته عن الصراع مع البرتغاليين، فإنّه ينقل من كتاب «كشف الغمّة»، وهو بالتالي يقع في الأخطاء نفسها التي وقع فيها الأزكوي. ومع أنّه يفصّل في عهد الإمام ناصر بن مرشد، ويشير إلى خصائصه وفضائله، ويورد فتوحاته وغزواته، إلا أنّه لا يفصّل في الوقائع الخارجيّة والعلاقات مع البرتغاليين، وهو بالتالي يحصر كثيراً من اهتماماته بالأحوال الدّاخليّة في المنطقة.

تأريخ السيابي

إنّ أوّل إشارة للوجود البرتغالي في المنطقة عند السيابي، كانت خلال حديثه عن أواخر حكم النّباهنة، حين قال: «إنّه تولّتْ البرتغال الساحل».

كما أورد استنجاد الأمير عمير بن حمير بالبرتغاليين أثناء صراع النّباهنة على الحكم. ويعلّق السيابي بأنّ البرتغاليين قد ضربوا على الهند بيدٍ من حديد، ويحاولون التدخّل في الخليج العربي، وأنّ هذه البادرة ستمهّد لهم فيه طريقا يبساً لا عوج فيه ولا أمتاً.

ويقول إنّه: لما استقرّ البرتغاليون بحصن صحار، وتولّوا أمر البلد، احتلّوا بعدها مسقط ثم احتلّوا مناطق كثيرة في الإمارات والمنطقة، ولكن من المعروف أنّ البرتغاليين قد وصلوا من زمن بعيد واحتلّوا مسقط ومدن المنطقة منذ عام 1507 م. ودعم البرتغاليين لأحد الأطراف المتنازعة، يأتي من قَبيل بثّ وتعميق الانشقاق بين أهالي المنطقة.

ابن ماجد

حين نشر المستشرق الروسي تيودور شوموفوسكي كتاب: «ثلاث أزهار في معرفة البحار»، لابن ماجد عام 1957، وهذا الكتاب منشور باللغة العربية بترجمة وتعليق من محمّد منير مرسي- (عالَم الكتب) - القاهرة 1970، أشار إلى حدوث اللقاء بين الملّاح الشهير والقائد البرتغالي فاسكو دا جاما، ولفت إلى احتواء هذه الأراجيز على معلومات حول المصاعب التي لاقاها البرتغاليون في ساحل شرق أفريقيا لعدم معرفتهم بنظام هبوب الرياح الموسمية، كما أشار إلى كون ابن ماجد شاهد عيان على ممارسات البرتغاليين لأعمال القرصنة في المحيط الهندي. وقد فنّد الراحل إبراهيم خوري ما توصّل إليه ناشر كتاب «ثلاث أزهار»، وبيّن أخطاءه، والنّتائج التي توصّل لها.

المصادر اليمنيّة

عاصرتْ بعض المصادر اليمنيّة الاحتلال البرتغالي في عموم بلاد الشّرق والمحيط الهنديّ، إلا أنّها لا تقدّم معلومات وافية ومتكاملة حول نفوذ البرتغاليين في منطقة الخليج العربي ووجودهم فيها. ومن أهمّ هذه المصادر: كتاب: «البرق اليماني في الفتح العثماني» لقطب الدّين النهروالي (المتوفّي عام 990 هــ /‏‏ 1583 م)، الذي احتوى معلومات هامّة حول مجيء البرتغاليين إلى بلاد الشّرق، وتحرّكاتهم في البحر الأحمر والمحيط الهندي. ويعدّ النّهروالي أشهر مَن أشار إلى بدايات مجيء البرتغاليين إلى الشرق، ويتلخّص حديثه عنهم فيما يلي:

(1) أنّ الفرتقال (أي البرتغال) طائفة من الفرنج.

(2) طريق وصول هؤلاء إلى الشرق من البرتغال.

(3) مساعدة أحمد بن ماجد لهم حيث دلّهم على طريق الهند.

(4) كثرتهم في المحيط الهندي.

(5) بناء مدينة جوا.

(6) احتلالهم لهرمز.

(7) إضرارهم بالمسلمين.

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يتضمّن كتاب «طبق الحلوى وصحاف المَنّ والسّلوى» لمؤلِّفه المؤرّخ اليمنيّ عبد بن علي بن محمّد بن الوزير، المتوفّى نحو 1735/‏‏1734 م، إشارات إلى النّشاطات العمانيّة البحريّة ضدّ البرتغاليين في القرن 17.

وضمن أحداث عام 1052 هـ، يورد قيام البرتغاليين في مسقط بنهب سفن التجّار القادمين من البحرين والاحساء والبصرة.

وفي أحداث عام 1054 هــ يشير إلى استيلاء الإمام سيف بن سلطان اليعربي على مسقط، وإخراج البرتغاليين منها، ويقول إنّه ما كان يظنّ استيلاءه على الحصن، ولكنّه أعمل الحيلة في الدخول إليه بأن أنفذ مجموعة من الدراويش فتكوا ليلاً بِمَن فيه من الجنود. وإنّه بعد طرد البرتغاليين أمّن سيف بن سلطان التجّار.

ومن خلال عبارات المؤلِّف يلاحظ تحامله على اليعاربة، والأهالي بصورة عامّة. وفي أحداث عام 1072 هــ يورد خبر الحملة البرتغالية على سواحل عدن التي انطلقتْ من ميناء جوا، وسمّاهم جماعة من شياطين البردقال.

وضمن أحداث شهر المحرّم عام 1078 هــ يذكر أنّ البرتغاليين أوغلوا في البحر إلى حدود مسقط ثمّ انصرفوا. وضمن أحداث شهرَي شعبان أو رمضان عام 1079 هــ ذكر حرباً بحريّة بين الأسطولين العماني والبرتغالي. وفي العام نفسه يورد قيام الأسطول العماني بشنّ حملة على البرتغاليين في ديو. وضمن أحداث شهر رمضان أو شهر شوّال عام 1083هـ أنّه جاءت الأخبار أنّ صاحب عمان صالح البرتغال واستراح من شرّهم واستقال.

«قلادة النّحر في وفيات أعيان الدّهر»

وفي كتاب «النّور السّافر عن أخبار القرن العاشر» لعبدالقادر بن عبدالله العيدروسي (المتوفّى عام 1038 هــ ــ 1628 م)، إشارات إلى استيلاء البرتغاليين على هرمز، وعلى جزيرة ديو على السّاحل الهنديّ سنة 961 هــ ــ 1553 م، وعن مهاجمة البرتغاليين للشِّحر.

وأشار إلى احتلال البرتغاليين لهرمز عام 913 هــ. وفي حوادث عام 912 هــ يذكر بامخرمة (947 هـ ــ 1540 م) في كتابه «قلادة النّحر في وفيات أعيان الدّهر»، أنّه في هذه السّنة تحديداً قويتْ شوكة الفرنج، وحصل على المسلمين منهم ضرر عظيم في ناحية الهند وهرمز.

ثمّ يشير في حوادث عام 913 هــ، إلى احتلال هرمز من قِبل البرتغاليين، وأنّهم أمّنوا مَن بها من المسلمين من التّجّار وغيرهم، وبنو بها حصاراً وشرطوا على صاحبها قطعة معلومة في كلّ سنة من المعشر والمناص وغير ذلك. وتكاد تكون هي العبارة نفسها الواردة عند ابن الديبع في كتابه «قرّة العيون بأخبار اليمن الميمون»، إلا أنّه قال: «وأسروا أهلها المسلمين والتّجّار».

ولم يذكر بقيّة الخبر. وقوله: «حصار» ربما يعني حصناً، وربما كان المقصود إنشاء معسكر لإقامة الجنود. ثمّ نقل عنه يحيى بن الحسين بن محمد في كتابه «غاية الأماني في أخبار القطر اليماني»، ضمن أحداث عام 908 هــ وفي حوادث عام 913 هــ، ما يشير فيه إلى احتلال الإفرنج لهرمز. ويقول انّه بعدما تهيّأ لهم الوصول إلى بحر الهند وهرمز، وكثروا فيه، وعاثوا في أطراف الهند، وصل فسادهم إلى أطراف جزيرة العرب، وسواحل اليمن.

وخلاصةً فيما يتعلّق بالمصادر اليمنيّة المعاصرة لأحداث الاحتلال البرتغالي في شبه الجزيرة العربيّة، وعلى الرغم من قرب اليمن من مسرح الأحداث، إلا أنّ تلك المصادر لم تشر إلى الوجود البرتغالي إلا ابتداءً من حوادث عام 908 هــ ــ 1502-1503م، أي بعد نحو خمس سنوات من وصولهم، مع الإشارة إلى أنّ هذه الإشارة مقتضبة وخالية من التفصيلات ما يدلّ على عدم توفّر المعلومات عنهم، ثمّ انقطاعها لمدّة 4 سنوات، وذلك ضمن حوادث عام 912 هــ 1506-1507 م.

وهذا الملمح ينطبق مثلاً على المؤرّخ اليمني بامخرمة في كتابه السابق الذِّكر، ومعاصره الآخر ابن الديبع (944 هـ ــ 1537 م)، الذي أشار إلى البرتغاليين في اثنين من مؤلَّفاته، هما: قرّة العيون، الفضل المزيد على بُغية المستفيد. ومع تعاصر المؤرّخيْن إلا أنّ ابن الديبع هو مصدر هذين الخبريْن، وقد نقلهما عنه بامخرمة بالنّصّ تقريباً.

1503

ومما يَشِي بعدم توافر الأخبار الخاصّة بالبرتغاليين في تلك الحقبة، أنّ بامخرمة لم يتمكّن من أن يضيف إلى ما دوّنه ابن الديبع عن هذين الخبريْن شيئاً. وهذا يدلّ على أنّ علم السلطات اليمنيّة بالوجود البرتغالي في المحيط الهنديّ كان في عام 908 هــ ــ 1503 م. أمّا بالنّسبة للمؤرّخين المتأخّرين زمنيّاً نوعاً ما، مثل النّهروالي، والشلّي المتوفّى عام 1093 هــ ــ 1683 م فقد أرادا تلافي التأخّر في الإشارة إلى تلك الأحداث، إذ ذكر النهروالي أنّه في أول القرن العاشر دخل البرتغاليون ديار الهند. كما أشار الشلّي في كتابه: السّناء الباهر بتكميل النّور السّافر في أخبار القرن العاشر في حوادث عام 901 هــ، إلى ظهور البرتغاليين في الديار الهنديّة. وممّا يؤخذ على هذين المؤرّخين أنّهما غير معاصرين للأحداث. ومع أنّ تحديدهما لبدايات القرن 10 تاريخاً لوصول البرتغاليين للمحيط الهنديّ، فإنّهما قد أخطآ في التأريخ، إذ حدّدا عام 1495 م لوصولهم للمحيط الهنديّ، والثابت أنّ ذلك تمّ عام 1498م.

إهمال متعمد

بغضّ النّظر عن كون لقاء الملاح الإماراتي الشهير ابن ماجد بالقائد البرتغالي فاسكو دا جاما، وكما ادعى بحاثة كثيرون، أسطورة أم لا أو أنّها لا تصحّ، أو أنّها فِرية لا أصل لها، فإنّه من المؤكّد أنّ ابن ماجد لم يلتقَ بفاسكو دا جاما ولا بغيره من البرتغاليين. وللأسف فإنّ هذا الملّاح العظيم تُهمَل كل مآثره ومناقبه، ويتم التركيز على حادثته مع فاسكو دا جاما. وتوجد العديد من المصنَّفات التي فنّدتْ هذه الفرية.

«الحوليات الحضرميّة»

لا يتطرق كتاب «البرق اليماني في الفتح العثماني» لقطب الدّين النهروالي، إلى وجود البرتغاليين في منطقة الخليج العربي، إلا فيما له علاقة بالملّاح الشّهير أحمد بن ماجد.

ووردتْ إشارات في كتاب «الحوليات الحضرميّة»، إلى وصول البرتغاليين إلى هرمز واحتلالهم لها، واتّخاذهم لها قاعدة لنفوذهم في المنطقة. كما لفت الكتاب إلى التحرّكات العثمانيّة في منطقة الخليج العربي، ومحاولات العثمانيين مقاومة النّفوذ البرتغالي في المنطقة.

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يعدّ كتاب «تحفة المجاهدين في بعض أحوال البرتغاليين» لزين الدّين المِليباري المعبري، المتوفّى في القرن 10 الهجري ــ 16 الميلادي، أحدّ أهمّ المصادر العربيّة التي تحدّثتْ عن النّفوذ البرتغالي في المحيط الهندي بصورة عامّة، والدّوافع الصّليبيّة للبرتغاليين، وأهدافهم الاقتصاديّة.

وهو من أهمّ وأقدم المصادر العربيّة التي اقتصرتْ على ذِكر أحوال النّفوذ البرتغالي في المحيط الهنديّ. وهو يقدّم معلومات قيّمة حول الوجود البرتغالي بصورة عامّة إلا أنّه يتضمّن نتفاً وإشارات قليلة حول وجودهم في منطقة الخليج العربي، وجنوب شبه الجزيرة العربيّة. وهو يشير فقط إلى ما استولى عليه البرتغاليون من بلدان، ومن ضمنها مسقط.

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