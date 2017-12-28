يقول المتوصف

ناس إحشِمْهُم وناس إحشِم عمرك عنهم
المعاني:
احشِمهم:احترمهم.
شرح المثل: قول مجازي للتعامل مع الناس بأخلاق، ومعناه أن هناك أشخاصاً يستحقون الاحترام، وآخرين يجب الترفع عنهم وتجنبهم.
مضربه:لمواساة من يتعامل مع الآخرين بطيب خلق، ولا يجد منهم إلا الإساءة.
ناسٍ تِشقى وناسٍ تِرعى
المعاني:
تشقى:تتعب.
شرح المثل:إن هناك من يتعبون ويعانون من أجل كسب الرزق وتأمين متطلبات الحياة، وفي المقابل نجد أناساً تقتات من جهد الآخرين.
مضربه:يُضرب على لسان الشخص الساخر من مفارقات الحياة، وخاصة حينما يجتمع شخصان في عمل واحد، أحدهما يعمل ويتعب، والآخر في غاية الراحة.