الطب الشعبي في التراث الإماراتي (2-5)

اكتسب الأطباء الشعبيون خبراتهم ومعارفهم الطبية والعلاجية من مصادر متنوعة، من أهمها:

1- التجربة الشخصية: فقد يُصاب الشخص بمرض فيلجأ إلى التطبُّب بما في متناول يده، فإذا شُفي فإنه يعتمد نفسَ الدواء مرةً أخرى ويُرشد غيرَه إليه.

2- التعلم على يدَي طبيب سابق: سواء من أسرته أو حتى من خارج نطاق مجتمعه.

3- الاقـتباس من الشعوب الأخرى.

4- المؤلفات الطبية القديمة: يستخدم بعضُ الأطباء كتبَ التراث في الطب للاستفادة من وَصَفاتها.

أما أشهر الأمراض التي كانت شائعة في مجتمع الإمارات قديماً فهي:

أ- أمراض عامة شائعة: الحمى - الصداع - الزكام - السعال - وجع الضرس.

ب- أمراض ناتجة عن إصابات متنوعة: الفلعة - الجروح - الكسور - لدغات الزواحف والحشرات.

ج- أمراض باطنية: المغص - الإمساك (القبض) - الإسهال (اطرقَة) - بوصفار - العاسوق - المستجي- القفعة.

د- أمراض الجهاز التنفسي: السعال - الزكام - الحَيّاطة (الربو) - البلغم.

هـ- أمراض عصبية: الفالج (الشلل) - بوبريجع (اللقوة) - العْصُبة.

و- أمراض جلدية: القرح - الحِزازة - الخراي ( الخُرّاج) - الحِفاة.

ز- أمراض العيون: الرمد - العشَى الليلي - الضبضوب - الوَغفة.

ح- أمراض الأطفال: أم الصبيان - اللَّفو (التهاب الأذن) - طياح الحَلج (اللوزتين) - الحمجة (الجديري) .

ط - أمراض تناسلية: بوخيط - الافرنية (الداء الافرنجي).