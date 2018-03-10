الحكم بالسجن 7 سنوات على أكثر المكروهين في أميركا

صدر الجمعة حكم بالسجن لمدة سبع سنوات على رجل الأعمال الأميركي في مجال الطب مارتن شكريلي الذي اكتسب سمعة سيئة بعدما رفع أسعار عقار مرض نقص المناعة المكتسبة "إتش آي في" بأكثر من خمسين مثلا.

ووجدت هيئة محلفين في نيويورك أن شكريلي مذنب في محكمة اتحادية في تهمتين بالاحتيال في الأوراق المالية وواحدة بالتآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية فيأغسطس.

وقال الإدعاء إنه أساء إدارة أموال في الفترة من أكتوبر عام 2009 إلى مارس عام 2014 فيما يتعلق بصندوقي تحوط كان يديرهما وهما: إم إس إم بي كابيتال مانجمينت وإم إس إم بي هيلثكير.

وأصدر الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات القاضي كيو ماتسوموتو حسبما أكد كاتب المحكمة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عبر الهاتف.

ولا يتعلق الحكم مباشرة برفع الأسعار، غير أن الحادث هو واحد من حوادث كثيرة جعلته سيئ السمعة ومكروها في السنوات القليلة الماضية.

وبدا الشاب، 34 عاما، نادما وبكى لدى صدور حكم المحكمة، وفقا لتقارير وسائل إعلامية من قاعة المحكمة.

وقال في تصريحات نقلتها شبكة سي إن بي سي: "لم أتصرف أبدا بدافع الأموال. كنت أحاول أن أبني مكانتي وسمعتي".

واعتبرته وسائل إعلام أميركية أنه أكثر رجل مكروه في أمريكا في الوقت الراهن.