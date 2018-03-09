فيديو صادم.. رجل يضع سيجارة بفم طفل 3 أعوام يثير موجة من الغضب

تداول ناشطون على مواقع التواصل، الجمعة، بغضب شديد مقطع فيديو لرجل يعلم طفله الذي لا يتجاوز الثلاث سنوات كيف يضع السيجارة في فمه.

وظهر الطفل، في المقطع الذي لا تتجاوز مدته الـ 10 ثوانٍ، وكأنه يختنق لوهلة بدخان السيجارة وسط تعالي ضحكات الموجودين.

وطالب المغردون بمحاسبة الشاب ومصور المقطع، لما في ذلك من انتهاك للطفولة، لاسيما أنه يناقض القاعدة الطبيعية التي تفرض حماية القاصرين والأطفال من أي أذى، وعدم تعريضهم لمخاطر صحية ومعنوية على السواء، فضلاً عن إيصال رسالة سيئة عن التربية والأخلاق.

وتم وضع "منشن" لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية حتى يتم التعامل مع المقطع بجدية ومحاسبة كل من ظهر بالفيديو وصوره.

في المقابل، أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، في ردّها على مقطع الفيديو، أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، الجمعة، إنه يجري التحقق من مقطع فيديو متداول، مجهول المصدر، ظهر فيه شخص أساء لطفل، بإجباره على التدخين.

ودعا من تتوفر لديه معلومات عن مقطع الفيديو والشخص الذي ظهر به، إبلاغ الوزارة عبر حساباتها في قنوات التواصل الاجتماعي، أو بالاتصال على الرقم (1919).