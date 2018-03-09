الفتى المعجزة شان أوغوستين يعزف في دبي

يقيم الفتى وعازف البيانو الموهوب، شان أوغوستين، البالغ من العمر 15 عاماً، حفلاً موسيقياً في فندق «جميرا بيتش» اليوم الجمعة.

وكان شغف شان بالبيانو قد بدأ في سن الثالثة، وتمكن من تأليف أول مقطوعة موسيقية له قبل تجاوزه الثماني سنوات، إذ كانت والدته باولا أول مشجعة له حينما أدركت موهبته، ومنذ ذلك الحين ظلت ملازمة له وتشجعه وتدعمه. وفي الوقت ذاته، وصفه الكثيرون بأنه «شوبان العصر الحديث»، وبات ينظر إليه الآن على أنه من الكنوز القيمة لموطنه لبنان والعالم أجمع.

وسبق لأوغوستين أن عزف في أماكن شتى، وشارك في الكثير من الحفلات الموسيقية المرموقة في جميع أنحاء العالم.

وكان شان يبلغ من العمر 10 سنوات فقط عندما عزف في حفل إدوارد كونز وسلسلة الموسيقى الكلاسيكية العالمية في دبي. وفي سن الرابعة عشرة، أطلق ألبومه الأول بعنوان «رسائل إلى أمي»، ومنذ ذلك الحين أصدر خمسة ألبومات أصلية، تم تسجيل ثلاثة منها في استوديو «آبي رود» الشهير في لندن.