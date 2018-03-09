معرض فني يحتفي بحواء في دبي أوبرا

احتفلت «دبي أوبرا» باليوم العالمي للمرأة من خلال إقامتها معرضاً فنياً افتتح أمس، ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل «16 مارس الجاري»، وقامت الشيخة ميثاء بنت عبيد بن ثاني آل مكتوم، بالتعاون مع «دبي أوبرا» بعرض 13 من أعمالها الفنية، بما في ذلك لوحة فنية تحت عنوان «دبي»، وهو عمل رمزي كبير ذو دلالات ملهمة، حيث تقف امرأة إماراتية خلال ساعات النهار الأولى حاملة بيدها اليمنى إسطرلاباً يرمز إلى إدراكها للفضاء المحيط ووعيها بالوقت والمكان. ويحاكي العمل إسطرلاباً يتوسط أرضية دبي أوبرا بشموخ، بينما يصوّر سرباً من الطيور البيضاء التي تحمل خيوطاً تنسج بها رداء المرأة بانسجام متقن في إشارة إلى الجنسيات المختلفة التي تتعايش بوئام في دبي.

ويستضيف المعرض 12 عملاً فنياً تم تعليقه على الجدران الخارجية للشرفة الملكية بالإضافة إلى لوحة كبيرة معروضة بجانب أركان المعرض.

جاسبر هوب، الرئيس التنفيذي لـ«دبي أوبرا»، قال: «بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، يسرنا أن نتعاون مع الشيخة ميثاء بنت عبيد بن ثاني آل مكتوم لعرض أعمالها الجميلة في عدد من المساحات المهمة في دبي أوبرا. ونأمل أن تسنح الفرصة للمقيمين في دبي وزوارها بالقدوم ومشاهدة المعرض».