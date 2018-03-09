«إعادة سرد» يقدم إبداعات الإمارات في بينالي البندقية

افتتحت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، معرض «إعادة سرد» في مركز «معرض 421»، ويسلط «إعادة سرد» الضوء على اثنين من المعارض التي استضافها الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية خلال عامي 2016 و2017 وذلك لأول مرة في دولة الإمارات.

ويقدم المعرض لمحة عامة عن مشاركة الإمارات في «بينالي البندقية» بالإضافة إلى عرض مقتطفات نادرة من خلف الكواليس تستعرض جهود تنظيم واستضافة معرض وطني متكامل.

ويستمر المعرض لغاية 24 يونيو المقبل في «معرض421» في أبوظبي وهو المركز الذي يمثل منصة رائدة للإبداع ووجهة ثقافية معنية بدعم التعلم وإقامة المعارض.

فنون الإمارات

ويستقبل بينالي البندقية الذي تم تأسيسه من 123 عاماً زوار من مختلف البلدان والتخصصات الإبداعية لتمكينهم من الاطلاع على عروض معاصرة لنخبة من أفضل أعمال الفنون والثقافة والعمارة العالمية.

وقال ليبوربو ستيلليلنو سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة أن بينالي البندقية يعد أحد أهم الفعاليات الفنية والثقافية في العالم وشهدت فعالياته حضور أكثر من 615 ألف زائر في عام 2017.

وأضاف ان معارض الجناح الوطني لدولة الإمارات تسلط الضوء على بعض من ممارسات الفن والعمارة الفريدة لدولة الإمارات في أوساط الجمهور الإيطالي والدولي بشكل عام فضلاً عن المساهمة في تعميق فهم الثقافة الفريدة للإمارات، وسيواصل المعرض الجديد «إعادة سرد» تعزيز الوعي حول بينالي البندقية وتسليط الضوء على المشاركة المتميزة للإمارات في معارضه الأمر الذي سيثمر بنهاية المطاف عن توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين بلدينا.

منبر للحوار

من جانبها قالت أنجيلا مجلي المديرة التنفيذية في مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان المفوض الرسمي للجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية «يسعدنا أن يحظى الجمهور في دولة الإمارات بفرصة التفاعل مع هذه المعارض المهمة التي تقام لأول مرة في الدولة».

وأكدت ان مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية تسهم في دعم قطاعاتنا الثقافية والإبداعية الناشئة التي تزدهر بوتيرة سريعة بالإضافة إلى توفير منبر للحوار والتفكير الثقافي العميق، كما يحرص القيمون الفنيون على تقديم مساهمات مهمة ودائمة تثري الخطاب الثقافي والفني على نطاق عالمي. وعلى مر السنين الماضية ساهم الجناح الوطني في العديد من الأبحاث المبتكرة والمتخصصة والتي ترسم أساليب حوارنا وفهمنا لثقافتنا بتاريخها وحاضرها.

وفي كل دورة من بينالي البندقية يتعاون القائمون على الجناح الوطني لدولة الإمارات مع قيم فني لتنظيم معرض يقام على مدى 6 أشهر بهدف استكشاف جوانب الفن أو العمارة في الإمارات، واستضاف الجناح الوطني معرضاً وطنياً خلال المعرض الدولي للفن في جميع دوراته منذ عام 2009 وفي جميع دورات المعرض الدولي للعمارة منذ عام 2014، وتتولى مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان مهام المفوض الرسمي للجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية بدعم من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

مركز ثقافي

قالت معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، إن الجناح الوطني لدولة الإمارات يسهم في كل عام بتنظيم معارض مدروسة وعالية الجودة في البندقية وهو ما نعتبره مبعث فخر حقيقياً بالنسبة لدولتنا، إذ تسهم هذه المعارض في استكشاف جوانب قد لا تحظى بالاهتمام الكافي ضمن مشهد الفنون والعمارة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز ثقافي رائد وحيوي يرتكز على تاريخ عميق وإرث فريد وخطاب فني غني ومتنوع، مشيرة إلى أن بينالي البندقية يعد منصة مثالية لإلقاء الضوء على مدى عمق تاريخنا وثراء ثقافتنا المعاصرة وتميز مواهبنا الفنية أمام الجمهور الدولي.