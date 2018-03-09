فيديو.. سرقة صراف آلي بـ"طريقة هوليوودية"

لجأ لصوص إلى سرقة صراف آلي في العاصمة الأميركية واشطن، واستعانوا بشاحنة من أجل تنفيذ مخططهم، وفق ما أظهر شريط فيديو.

وسجل الفيديو، الذي استمر لـ47 ثانية، كاميرات المراقبة في متجر بقالة أظهر لحظة اقتحام الشاحنة الصغيرة للمتجر.

وقصد اللصوص خلع جهاز الصراف الآلي الموجود المثبت في جدار المجتر.

ويظهر الفيديو، لصان يرتديان الزي الأسود وهما يحيطان الصراف الآلي بعد إسقاطه على الأرض، وبعد لحظات وضعه بالتعاون مع لص ثالث في الشاحنة وفروا من المكان.

وذكرت وسائل إعلام أميركية، الخميس، أن الحادث وقع في الـ19 من يناير الماضي، لكن جرى الكشف عنه أخيرا.

وأضافت أن السرقة وقعت بعد منتصف الليل، حتى يضمن اللصوص على ما يبدو عدم وجود أحد في المكان.

وتعتقد الشرطة أنهم تورطوا في محاولة سرقة شركة في الـ20 من فبراير الماضي،

وعرضت الشركة مكافأة قدرها 5 آلاف دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في القبض على اللصوص.