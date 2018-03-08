دار الإفتاء المصرية تحتفل باليوم العالمي للمرأة



حرصت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر حسابها على "تويتر"، على إحياء ذكرى اليوم العالمي للمرأة الموافق اليوم 8 مارس.

و احتفلت الصفحة الرسمية بيوم المرأة عبر نشر مجموعة من التغريدات التي أكدت على دور المرأة في المجتمعمنها لا" المرأة لبنة قوية من لبنات المجتمع، فهي أول من تحتضن أولادها، وتكرم والديها، وتعطف على إخوتها، وتشد من أزر زوجها، بجانب أعمالها الأخرى، فاستوصوا بهن خيرًا، وأكدت على حث ديننا الحنيف على إكرام المرأة حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "ما أكرم النساء إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم" رواه ابن عساكر. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم " استوصوا بالنساء خيرا" وكان رسول الله ﷺ لا يخجل من إظهار مشاعر الحب تجاه زوجاته، بل كان يعلن ذلك كي يُعلم الأزواج كيفية معاملة الزوجة والحث على قول الكلمة الطيبة، لما لها من تأثير بالغ في نفسية المرأة، فيقول عن السيدة خديجة: «إنى رزقت حُبها».

وأكدت دار الإفتاء على أن التسلط على المرأة من قبل الرجل باسم القوامة أمر غير مقبول، فالعلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكاملية، ومسألة القوامة لا تعني التسلط على المرأة وقمعها بل هي عملية تنظيمية لإدارة الأسرة.

ويحتفل العالم فى الثامن من مارس من كل عام باليوم العالمى للمرأة، كتقدير لدور المرأة فى مختلف نواحى الحياة، وليس فقط كونها نصف المجتمع، واستحقت المرأة هذا اليوم الذى اكتسبته بعد مشقة ولم يكن منحة لها.