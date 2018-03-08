العلماء يبدأون كشف الأسرار الغامضة لكوكب المشتري

توصل علماء فضاء إلى كشف بعض الأسرار الغامضة لكوكب المريخ وسطحه الغازي الكثيف بفضل المسبار الأميركي "جونو" الذي حلق على مقربة من طبقات هذا الكوكب الأكبر في المجموعة الشمسية.

يظهر المشتري لمن يراقبه من بعيد منقسماً إلى مساحات أفقية مختلفة الألوان تدور حول مركز الكوكب بسرعات مختلفة، وهي تتشكّل بسبب تيارات من الرياح الشديدة تهبّ بالتزامن من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق.

وقال تريستان غيو الباحث في مرصد كوت دازور في فرنسا والمشارك في هذه الدراسة المنشورة في مجلة "نيتشر" إن هذا الاكتشاف "يشكّل خطوة كبيرة".

وأوضح: "بتنا نعرف الآن أن الكواكب الغازية العملاقة تتألف من مركز دوران متجانس وحوله غلاف خارجي مكوّن من مناطق تدور بسرعات مختلفة".

ويفسّر العمق الذي تدخله الرياح ظاهرة عدم تناسق القطبين الشمالي والجنوبي للحقل المغناطيسي للمشتري، وهي ظاهرة كانت تحيّر العلماء.

وتوصّل العلماء أيضاً إلى أن مركز المشتري مختلف جداً عن سائر أجزائه، فهو يتكوّن من مزيج مائع من الهيدروجين والهيليوم يدور حول نفسه كتلة واحدة وكأنه نواة صلبة.

ويعود الفضل في هذه الأبحاث إلى المركبة الأميركية غير المأهولة "جونو" التي تمكنت من التحليق على ارتفاع أقل من خمسة آلاف كيلومتر من طبقة السحب في أعالي غلافه الجوي.