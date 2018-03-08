شاهد.. فتاة سودانية تكشف حقيقة تلقيها عرضاً للزواج بـ25 مليوناً

كشفت الفتاة السودانية آلاء المبارك الشهيرة بـ لوشي"، والتي تعمل حاليا كمقدمة برامج حقيقة ما يتم تداوله عن عرض تقدم به أحد رجال الأعمال السعوديين للزواج منها بـ25 مليون ريال.

وأوضحت لوشي أن تلك الأنباء هي إشاعة من بين إشاعات كثيرة تتعرض لها، لافتة إلى أنها بعد أن رأت التداول الكبير على "تويتر" للخبر، غردت على صفحتها على "تويتر"، بأنها "موافقة" وهو ما أحدث ضجة كبيرة بين رواد المواقع.

وأكدت لوشي في لقاء لها مع "العربية" أنها اضطرت بعد تعرضها لهجوم كبير، في توضيح الحقيقة بالقول إنها سودانية وتفخر بذلك ولن تتزوج إلا من شخص من الجنسية السودانية.

وقالت إنها لا تعلم لماذا كل ما تقوم بكتابته على مواقع التواصل يحدث ضجة، لافتة إلى أنها تعيش حياتها بحرية تامة وكل عفوية لكن سرعان ما يأخذها الناس على محمل آخر.