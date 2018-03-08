تتعرض للضرب لمنعها من نشر صور وجبة على "فيسبوك"

تعرضت سائحة أميركية للضرب على يد طاقم عمل بمطعم في بوسط فيتنام، وجرى نقلها للمستشفى بعدما اشتكت من جودة الوجبة التي تتناولها.

وذكرت صحيفة "توي تري" اليوم الخميس أنه جرى نقل السائحة (28 عاما)، والتي أشارت إليها الشرطة بحرف "تي" لمستشفى دالات مساء أمس الأول الثلاثاء بعدما فقدت الوعي عقب تعدي عامل بالمطعم (20 عاما) عليها.

وقع الحادث عقب أن اشتكت تي وصديقتها الفيتنامية وأشارت لها الشرطة بحرف "في" من أن وجبة الدجاج لم تكن مطهوة بصورة كافية.

وقالت"في" للشرطة إن الهجوم بدأ عندما بدأت تلتقط صورة للدجاج.

ونقل عنها القول: "قام أحد العاملين بالصياح، أوقفوها...إنها تنشر صورا على موقع الفيسبوك".

وقام العامل بجذب شعر "في" وألقى بها على الأرض وجلس فوقها قبل أن تصل مجموعة وتواصل الهجوم على الفتاتين. وقاومت "في" بعصا تصوير سيلفي وأصيبت بإصابات طفيفة، في حين فقدت صديقتها، التي تعاني من مشاكل بالقلب، الوعي .

وقالت الصحيفة إن الشرطة تحقق في الواقعة.