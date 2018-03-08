3 متأهلين إلى مرحلة «شاعر المليون» الثانية

أهلت بطاقة لجنة التحكيم الشاعرين السوري مهنا الماضي الشمري، والأردني صالح الهقيش الصخري بينما تأهل الشاعر السعودي نجم بن جزاع الأسلمي بتصويت الجمهور، وذلك من خلال الحلقة الثامنة والأخيرة من المرحلة الأولى من مسابقة «شاعر المليون» التي أقيمت مساء أول من أمس على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي بحضور معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة وحشد من الجمهور.

صرح زايد

بث البرنامج تقريراً حول «صرح زايد المؤسس» الذي تم تدشينه قبل عدة أيام على كورنيش أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخليداً لذكرى مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وقد جاء تدشين الصرح بالتزامن مع إطلاق «عام زايد» بمناسبة مرور 100 عام على مولد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. كما قدم البرنامج تقريراً عن إيلاء الشيخ زايد جلّ اهتمامه للشباب باعتبارهم ثروة الوطن. وتناول التقرير الأخير من البرنامج بث أحداث زيارة الشعراء لمهرجان الوحدات المساندة السادس للرماية الذي انطلقت فعالياته يوم الأحد الماضي في منطقة الريف بأبوظبي، تحت شعار «عام زايد».