عصابة تهاجم عداء لقطع ساقيه بمنشار

هاجمت عصابة في جنوب أفريقيا، بطلا للعدو وحاولت قطع ساقيه بمنشار.

ووفقا لما نشرته تقارير صحفية محلية، يبلغ الرياضي مهلينجي جوالا 26 عاما، وكان في طريقه لحصة تدريبية.

وخلال توجهه للتدريب، هجم على جوالا أفراد العصابة ونقلوه بين الأشجار، ليظن في البداية أنهم يريدون سرقته مقدما لهم محفظته وهاتفه المحمول.

ولكن يبدو أن العصابة كان لها هدف آخر، حيث بدؤوا بقطع ساقيه بمنشار.

وتمكن جوالا من الهرب، قبل أن يساعده سائق عابر في الوصول إلى المستشفى.

ومن المفترض أن يخضع الرياضي لجراحة، كما أكد مقربون منه أنه سيتمكن من العودة لرياضة العدو عقب نهاية فترة النقاهة.