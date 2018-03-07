«في حب الكلمات».. أشعار العالم تعانق أوبرا دبي

حضر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مساء أمس، فعالية «في حب الكلمات» التي أقيمت في مقر أوبرا دبي ضمن مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للسنة العاشرة على التوالي.

وحضر الفعالية التي تحتفي بمكانة الشعر وأثره في شتى الثقافات: معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، معالي محمد المر رئيساً لمجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للغة العربية، إيزابيل أبو الهول الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب ومديرة مهرجان طيران الإمارات، وعدد من المثقفين والفنانين والشعراء من داخل الدولة وخارجها.

ويعتبر المهرجان من المبادرات المجتمعية والثقافية التي تطلقها «طيران الإمارات»، حيث يشمل إقامة برامج وفعاليات ثقافية متنوعة تهدف إلى تنمية الثقافة والتواصل والإبداع والتعلم والترفيه وغيرها من الأهداف النوعية، وذلك بمشاركة نحو 180 أديباً ومفكراً ومبدعاً من دولة الإمارات ودول العالم.