الفنان الهندي عرفان خان يؤكد إصابته بمرض نادر

نشر الفنان الهندي عرفان خان تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تؤكد إصابته بمرض نادر.

وذكر موقع "ذا إنديان إكسبريس"، أن الفنان يعاني من هذا المرض منذ حوالي أسبوعين.

ولفت عرفان، في تدوينته، إلى أنه دافع عن خياراته طول حياته لذلك فإنه لن يستسلم لهذه المحنة، مؤكدًا وقوف عائلته وأصدقائه بجانبه، واعداً جمهوره بالكشف عن حقيقة مرضه خلال أسبوع أو 10 أيام حينما يحصل على تشخيص قاطع.

وكان المخرج فيشال بهاردواج قد أعلن الشهر الماضي عن تأجيل فيلمه المقبل الذي يجمع عرفان خان وديبيكا بادوكون بسبب مرض بطليه.