رجل يتعرض لاعتداء بساطور وسيف داخل مطعم

تعرض رجل، مساء الاثنين، لاعتداء ارتكبه شخصان يحملان ساطورا وسيفا فيما كان يتناول العشاء داخل مطعم في باريس، وفق ما أفاد الثلاثاء مصدر قريب من التحقيق.

وقال المصدر أن المعتديين "المسلحين بساطور وسيف" اعتديا بالضرب على الرجل الثلاثيني من أصل سريلانكي فأصاباه في ذراعه ورأسه قبل ان يفرا.

وكان الضحية يتناول طعام العشاء مع امرأة في مطعم في الدائرة العاشرة بشمال العاصمة وقد نقل إلى المستشفى وهو حاليا بين الحياة والموت.

وأفادت العناصر الأولى للتحقيق أن "الأمر قد يكون تصفية حساب داخل الجالية السريلانكية".