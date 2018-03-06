راكب يتسبب في عودة طائرة مصرية بعد اقلاعها

أعلنت شركة مصر للطيران وصول طائرتها القادمة من مسقط إلى القاهرة متأخرة أربع ساعات بسبب عودتها لسلطنة عمان بعد إقلاعها لتسليم راكب مشاغب.

وصرح مصدر مسؤول بالشركة ، في بيان إعلامي اليوم الثلاثاء، بأن رحلة الشركة رقم MS931 القادمة من مسقط بسلطنة عمان وهى من طراز بوينج 737/800 وكان على متنها78 راكبا، قد وصلت إلى مطار القاهرة في تمام الساعة الحادية عشرة صباح اليوم بتأخير حوالى أربع ساعات عن موعدها المحدد بسبب عودة الطائرة الي مطار مسقط مرة أخرى بعد اقلاعها بسبب وجود راكب مشاغب علي الطائرة.

وحسب المصدر، تم تسليم الراكب الى السلطات العمانية بمطار مسقط الدولي.

وكان التليفزيون المصري أفاد في وقت سابق اليوم بأنه تم إحباط محاولة لاقتحام كابينة قيادة طائرة تابعة لشركة "مصر للطيران" أثناء رحلة بين مصر وسلطنة عمان.