"ماي بيوتي فيست" أبرز فعالية جمالية في دبي تنطلق الجمعة

يجتمع في حديقة برج بارك، وسط مدينة دبي، في 9 و10 مارس الجاري، أشهر المؤثرين والخبراء مع العلامات التجارية العالمية في فعالية جمالية هي الأكبر من نوعها في المنطقة.

وستجمع فعالية "ماي بيوتي فيست"، أبرز المؤثرين، والمدونين، ومجموعة متنوعة من العلامات التجارية العالمية المتخصصة في عالم الجمال في دبي في مكانٍ واحد. ويُعدّ "ماي بيوتي فيست" الوجهة الأبرز لكل ما يتعلّق بالجمال حيث يوفر منصة رائعة للاطلاع على أحدث الاتجاهات في هذا المجال وتجربتها.

تستقطب الفعالية عاشقات الجمال، ومستخدمات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنتظر زوار "ماي بيوتي فيست" خيارات واسعة من النشاطات التي تناسب كافة الأذواق. وخلال نهاية الأسبوع سيكون هناك لقاءات مع المشاهير مثل "شيخة بيوتي"، ودروس لتعليم تطبيق المكياج من أخصائيين مثل "نينا أوبي" و"سابرينا توبيك"، وورش عمل، وجلسات نقاشية، وجلسات تفاعلية، وموسيقى وترفيه. هذا وستستعرض العديد من العلامات التجارية منتجاها على أرض الفعالية، كما وسيتم إطلاق منتجات جديدة، وتنظيم العديد من المسابقات والجوائز. وسيتبارى طلاب المكياج في مسابقات محددة الوقت للحصول على أفضل إطلالة، وسيتمكن الضيوف من التعلم من بعضهم البعض ومشاركة تجاربهم في عالم الجمال، والحصول على مقابلات حصرية، والمشاركة في التحديات، والاستمتاع بالحفلات المقدّمة على المسرح، في مكانٍ واحد.

وعلى مدى يومين سيتخلل الفعالية جلسات نقاشية مهمة بمشاركة هراش أشميان (Styledbyhrush)، وفوز الفهد (Therealfouz) وفرحانة بودي (FarhanaBodi)، وغيرهن الكثير. وستتمكن عاشقات الجمال من التعرف على أحدث الاتجاهات في عالم الجمال وحضور نقاشات حول تمكين المرأة، والاطلاع على معلومات ونصائح جمالية حصرية.

وعلى مدى يومين ستشارك علامة المكياج التجارية "ماك" MAC، الراعي الرئيسي للفعالية خبرتها على المسرح الرئيسي، وستشارك في دروس المكياج، وتقدّم عروضاً مباشرة ومجموعة كبيرة من النشاطات التي تناسب كل عاشقات الجمال. وستطلق علامة "ماك"، منتجي Prep & Prime Fix وShade Extensions، وستتيح لضيوف المهرجان أن يكونوا أول من يطلع على الرذاذ المرطب للبشرة.

تتوفر التذاكر على موقع "بلاتينوم ليست" وعلى موقع الفعالية www.Mybeautyfest.com وفي فيرجن ميغاستور، وسعر التذكرة 150 درهم وهي تتيح الدخول إلى كافة الفعاليات والتجارب الجمالية. تبدأ أسعار الدروس التعليمية مع المشاهير من 1050 درهم. يفتح المهرجان أبوابه خلال اليومين من 12 ظهراً حتى 10 مساءً للفعالية الرئيسية.