أسترالية تعثر على رسالة ألمانية في زجاجة عمرها 132 عاماً

عثرت امرأة أسترالية على واحدة من أقدم الرسائل المكتوبة باللغة الالمانية في زجاجة مدفونة في رمال أحد الشواطئ في غرب أستراليا، بعد 132 عاماً على إلقائها في المحيط الهندي.

واكتشفت الأسترالية تونيا ايلمان الزجاجة، في أثناء سيرها فوق الكثبان الرملية في جزيرة ويدج، على بعد 180 كيلومترا شمالي بيرث، عاصمة ولاية غرب أستراليا.

وتقول إيلمان: "بدت وكأنها (مجرد) زجاجة قديمة جميلة، لذا أخذتها ظناً مني أنها قد تبدو أنيقة إذا وضعتها في خزانة الكتب الخاصة بي".

وأضافت: "كانت صديقة ابني هي التي اكتشفت وجود الرسالة. لقد كانت رطبة وملفوفة بإحكام عن طريق سلسلة".

وأوضحت: "أخذناها إلى المنزل وجففناها، وعندما فتحناها رأينا أنها كانت نموذجا مطبوعاً، باللغة الألمانية، مع كتابة باهتة بخط اليد، باللغة الألمانية أيضا".

وكانت الرسالة تحمل تاريخ 12 يونيو من عام 1886.

وحملت الرسالة على ظهرها طلباً لمن يعثر عليها بأن يكتب تاريخ ومكان العثور عليها، وأن يعيدها إما إلى المرصد البحري الألماني في هامبورج أو إلى أقرب قنصلية ألمانية.

وقالت متحدثة باسم متحف أستراليا الغربية، لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، اليوم الثلاثاء، إن إيلمان عثرت على الرسالة في 21 يناير من عام 2018.

وقال متحف أستراليا الغربية في بيان له إن الزجاجة كان قد تم إلقاؤها من فوق سفينة ألمانية تحمل اسم "باولا"، في إطار تجربة رسمية مدتها 69 عاما، قام بها المرصد البحري الالماني، لفهم تيارات المحيطات بصورة أفضل، وايجاد طرق للشحن أسرع وأكثر كفاءة.