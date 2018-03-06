مقتل 26 شخصاً كانوا في طريقهم لحفل زفاف بالهند

لقي ما لا يقل عن 26 شخصاً حتفهم وأصيب اثنا عشر آخرون اليوم الثلاثاء إثر سقوط شاحنة من على جسر في مجرى نهر جاف بولاية جوجارات بغرب الهند.

وقال مسؤول بالشرطة إن المركبة كانت تقل مجموعة من الأشخاص في طريقهم لحضور حفل زفاف من قرية إلى قرية أخرى بالمنطقة.

والقتلى هم 15 رجلاً و عشر سيدات وصبي (14 عاما). وقد أصيب ستة أشخاص على الأقل بإصابات خطرة.

وقال اس كيه ديساي، رئيس شرطة بهافناجار، إن الشاحنة انحرفت من على الجسر وسقطت من على ارتفاع 5ر7 مترا في النهر الجاف.

وقال بي ال مال، المسؤول بالشرطة للصحفيين خلال ظهور تلفزيوني: "يبدو أن السائق غلبه النعاس وفقد السيطرة على الشاحنة، مما أدى لوقوع الحادث. يتم إجراء تحقيقات حالياً".

يذكر أنه وفقاً لأحدث بيانات حكومية متاحة، فإن 150785 شخصاً لقوا حتفهم في حوادث مرورية بالهند خلال عام 2016، بمعدل 413 حالة وفاة يوميا.