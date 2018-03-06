12 مليون فتاة يتزوجن قبل سن 18 سنويا في العالم

أفادت بيانات جديدة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الثلاثاء، بأن ما يقدر بـ 12 مليون فتاة تحت سن 18 عاما تتزوجن سنويا في العالم.

وتشير الأرقام المجمعة حديثاً إلى انخفاض بنسبة 15% في تلك الممارسة في العقد الأخير، من واحدة من كل أربع إلى ما يقرب من واحدة من كل خمس فتيات.

وحذرت اليونيسيف من انه إذا استمر زواج الأطفال بالمعدل الحالي، فإن أكثر من 150 مليون فتاة في جميع أنحاء العالم ستتزوجن قبل عيد ميلادهن الثامن عشر بحلول عام 2030.

وقالت أنجو مالهوترا، مستشارة اليونيسيف لشؤون النوع الاجتماعي: "عندما تجبر الفتاة على الزواج وهي طفلة، فإنها تواجه عواقب فورية وطويلة الأمد، وتتناقص احتمالات إتمامها لدراستها في حين تتزايد احتمالات تعرضها لسوء المعاملة من قبل زوجها وأن تعاني من مضاعفات أثناء فترة الحمل".

وفي جنوب آسيا، حدث انخفاض في انتشار زواج الأطفال من 50% قبل عشر سنوات إلى 30% حاليا.

وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حدث انخفاض أيضا من 43 % قبل عشر سنوات إلى 38% حالياً.

وقالت المنظمة إن هناك نحو 650 مليون امرأة موجودات حاليا قد تزوجن في سن الطفولة. وتحدد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة خططا لإنهاء زواج الأطفال بحلول العام 2030.