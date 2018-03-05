حرائق غامضة في محافظة مصرية والأهالي يتهمون الجن

شبت عدة حرائق مجهولة ومتتابعة بمنازل أسرة مكونة من 5 أشقاء بقرية 17 تابعة لقرية الأبعادية مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ في مصر، والتهمت النيران عدداً من مفروشات المنزل المكون من 8 شقق سكنية يقطنها أكثر من 20 شخصا، بحسب موقع البوابة نيوز.

ويقول السيد الصيفي "فلاح"، 62 سنة، صاحب المنزل، إنهم فوجئوا يوم الجمعة الماضي، بالنيران تشتعل بأحد الشقق السكنية، فهرعنا لإطفائها، ظنًا أن السبب ماس كهربائي أو عبث أحد الأطفال، وتم إخماد الحريق، لكن وجدنا الأمر يتكرر في عدد من الشقق بدون سبب.

ويضيف محمد رمضان أبو شنب، صهر الأسرة "المكلومة" أن النيران اشتعلت أكثر من 11 مرة وأحضرنا عددا من المشايخ، الذين أكدوا وجود "جن" يفتعل الحرائق دون تعليل سبب ذلك، حتى أن الأطفال خرجوا مفزوعين وتم إخراج عفش البيت ونامت الأسر في العراء في ظل برودة الليل.

يذكر أن سيارتي إطفاء تابعتين لمركز الحامول وقرية غرب تيرة، ترابطان بالقرية، حيث تبين أن الحرائق محدودة وبمراتب الأسرِّة، وأن سبب الحريق المبدئي "جسم مشتعل"، وتنتظر الجهات الرسمية تقرير المعمل الجنائي لمديرية الأمن.

وفي نفس السياق، دلت تحريات المباحث المبدئية، عدم وجود خصومة وشبهة جنائية حتى الآن، وأن لا صحة لقيام الأسرة بالتنقيب عن الآثار.