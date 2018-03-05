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امرأة تفضل السجن عن فضح خيانتها

المصدر:
  • (د ب أ)
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 فضلت امرأة 38 عاما  القبض عليها من قبل الشرطة في ألمانيا على  أن يكتشف شريك حياتها وجود عشيقها في المنزل.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الاثنين في مدينة بيرمرهافن أن المرأة كانت تحاول بأي ثمن الحيلولة دون انكشاف أمرها، حتى لو أدى بها ذلك للقبض عليها.

وكانت المرأة جلبت عشيقها إلى المنزل مطلع هذا الأسبوع، وعندما وصل شريك حياتها صباح أمس الأحد إلى المنزل، افتعلت المرأة شجارا صاخبا معه، بينما اختبأ العشيق في ذلك الوقت داخل خزانة الملابس.

واستدعى جيران ساورهم القلق من الشجار الصاخب الشرطة، التي حاولت بدورها تهدئة الشجار، إلا أن الشجار تفاقم بين المرأة وشريك حياتها وطال رجال الشرطة أنفسهم، ما دفعهم لإلقاء القبض عليهما.

وعقب فترة قصيرة تم استدعاء الشرطة مجددا إلى المنزل بعدما تواجد مجهولون أمام باب المنزل، حيث كانوا يحاولون إخراج صديقهم بعدما تم إغلاق باب المنزل بالقفل.

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