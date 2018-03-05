"ذي شيب أوف ووتر" يظفر بجائزة أوسكار أفضل فيلم لعام 2018

أسدل الستار منذ قليل على حفل توزيع جوائز أكاديمية فنون وعلوم السينما (جوائز الأوسكار) في دورتها التسعين بمدينة لوس انجليس، والذي قدمه المذيع التلفزيوني الساخر جيمي كيمل.

وتمكن فيلم "ذي شيب أوف ووتر" من الظفر بجائزة أوسكار أفضل فيلم بعد منافسة مع ثمانية أفلام أخرى هي: "ثري بيلبوردز اوتسايد ايبيج ميزوري" و"جيت أوت" و"دنكيرك " و"داركست آور" و"فانتوم ثريد" و"ذا بوست" و"كول مي باي يور نيم" و"لايدي بيرد".

أما جائزة أفضل فيلم أجنبي، فعادت للفيلم التشيلي "إيه فانتاستك وومن"، وتنافست مع الفيلم التشيلي أربعة أفلام أخرى، هي: "أون بادي أند سول" (المجر) و"ذا سكوير" (السويد) و"لوفليس" (روسيا) و"انسلت" (لبناني).

وعادت جائزة أفضل مخرج، للمخرج المكسيكي جييرمو ديل تورو عن فيلم "ذا شيب اوف وواتر"، وتنافس معه على الجائزة كل من: جوردان بيل عن فيلم "جيت أوت"، وجريتا جيروج عن فيلم "لادي بيرد"، وكريستوفر نولان عن فيلم "دونكيرك"، و بول توماس أندرسون عن فيلم "فانتوم ثريد".

كما فاز فيلم "جيت أوت" بجائزة أوسكار أفضل سيناريو أصلي، وفيلم "كول مي باي يور نيم" بجائزة أوسكار أفضل سيناريو مقتبس.

وتوزعت باقي الجوائز على الشكل التالي:

* جائزة أفضل ممثل: جاري أولدمان عن دوره في فيلم "داركست آور".

* جائزة أفضل مخرج: جييرمو ديل تورو عن فيلم "ذي شيب اوف ووتر".

* جائزة أفضل ممثل مساعد: سام روكويل عن دوره في فيلم "ثري بيلبوردز اوتسايد ايبيج ميزوري".

* جائزة أفضل ممثلة مساعدة: أليسون جاني عن دورها في فيلم "آي تونيا".

* جائزة أفضل فيلم أجنبي: الفيلم التشيلي "إيه فانتاستك وومن".

* جائزة أفضل سيناريو أصلى: "جيت أوت".

* جائزة أفضل سيناريو مقتبس: "كول مي باي يور نيم".

* جائزة أفضل مونتاج صوت: "دنكيرك".

* جائزة أفضل مزج صوتي: "دنكيرك".

* جائزة أفضل تصميم إنتاج: "ذي شيب أوف ووتر".

* جائزة أفضل مؤثرات بصرية: "بليد رنر 2049".

* جائزة أفضل مونتاج: "دنكيرك".

* جائزة أفضل تصوير سينمائي: "بليد رنر 2049".

* جائزة أفضل موسيقى تصويرية: "ذي شيب أوف ووتر"

* جائزة أفضل أغنية: "ريممبر مي" من فيلم "كوكو".

* جائزة أفضل تصميم أزياء: "فانتوم ثريد".

* جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة طويل: "كوكو".

* جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير: "دير باسكيت بول".

* جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل: "إيكاروس".

* جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير: "هيفن إز إيه ترافيك جام أون ذا 405"

* أفضل فيلم روائي قصير: "ذا سايلنت تشايلد".

* جائزة أفضل ماكياج وتصفيف شعر: "داركست آور".