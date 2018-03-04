امرأة تعرض بيع منزلها والزواج من المشتري

ضربت امرأة إندونيسية عصفورين بحجر بعدما نشرت اعلاناً يتضمن عرض منزلها للبيع والزواج من المشتري. وأمضت وينا ليا البالغة من العمر 40 عامًا، 7 أشهر في " فحص" عشرات عروض الشراء التي تقدمها " المشترون العرسان" قبل أن تقرر قبول عرض رجل يصغرها بعامين ووصفته بأنه الرجل المناسب.

ليا أرملة، وأم لطفلين، أخبرت وسائل الإعلام المحلية أنها طرحت هذا الإعلان بناء على اقتراح وسيط عقاري سمع منها معاناتها في رحلة البحث عن الشخص المناسب بعد وفاة زوجها قبل 17 عاما أما نص الإعلان فكان: "قم بشراء المنزل، وتزوج مالكته في ذات الوقت".

وتناقلت وسائل اعلام عالمية من بينها مجلة تايم الأميركية قصة قيام تلك المرأة بنشر إعلان إلكتروني، لبيع منزلها بسعر غير قابل للتفاوض 76,500 دولار، وقد كتبت في الإعلان: "المشترون الذين لا يتفاوضون على السعر، بإمكانهم أن يطلبوا يد المالكة إن انطبقت عليهم الشروط والأحكام". وانتشر الإعلان بشكل كبير على الإنترنت، وسارعت وسائل الإعلام المحلية إلى منزل ليا لتغطية الحدث. وقد أكدت ليا حينها أن أولويتها الأولى بيع المنزل، وإن وجدت شريكًا مناسبًا في ذات الوقت فهو أمر جيد، وهو ما حدث لاحقا وحددت شرطاً واحداً وهو أن " يكون أبًا جيدًا لأبنائها". يقع المنزل في منطقة سليمان، بالقرب من مدينة يوجياكارتا، في جزيرة جاوا الإندونيسية ويتكون من غرفتي نوم، وبركة أسماك صغيرة، وفناء خلفي واسع.