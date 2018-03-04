بالفيديو.. طفلة سعودية في إندونيسيا تبحث عن عائلتها

بعد أن انتشر فيديو لطفلة سعودية، يتيمة الأب، في إندونيسيا، تبلغ من العمر حوالي عشر سنوات، وتبحث عن عائلة والدها المتوفى، تجاوبت السفارة السعودية في جاكرتا، وأكدت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة في قضية الطفلة هيفاء سلطان الحربي.

وقالت سفارة المملكة على حسابها على تويتر مساء السبت: "إشارة إلى المقطع المتداول والمتضمن وجود طفلة باسم /هيفاء سلطان الحربي في منطقة ‎بونشاك، تود ‎السفارة في جاكرتا الإفادة بأن هذا الموضوع سوف يأخذ الإجراء المناسب في مثل هذه الحالات مع الجهات ذات العلاقة… تحياتنا".

وبدأت قصة الطفلة، بعد أن تم تداول فيديو يظهرها مع والدتها الإندونيسية، منى، وهي تروي كيف أن زوجها السعودي توفي بحادث سير، وأنها ربت الطفلة البالغة من العمر حالياً 10 سنوات، مؤكدة أنها تبحث عن عائلة زوجها، من أجل طفلتها.

شاب اسمه سلطان الحربي توفي في اندنوسيا بحادث دباب .له بنت اسمها هيفاء من فتاه اندنوسيه تدعى منى ..



الزواج كان شرعي وهي تجوب الشوارع الآن وتقصد مقر إقامة السعوديون لعلها تجد من يساعدها في ايصالها الطفله إلى اهلها #هيفاء_سلطان_الحربي



فيديو كامل هنا 👇🏻 pic.twitter.com/ETlo8sSfzd — حسن النجمي (@NajmiHasan) March 4, 2018

وأكد سفير السعودية في إندونيسيا أسامة الشعيبي لـ"العربية.نت" أن السفارة الإندونيسية تابعت مقطع الطفلة هيفاء سلطان الحربي في منطقة ‎بونشاك، كما تتابع أوضاع الكثير من أبناء السعوديين في إندونيسيا، مبينا أن السفارة تقوم بإجراءات عاجلة للتعرف على موقع الطفلة في الجبل ومحاولة الاطلاع على الأوراق الثبوتية التي يمكن من خلالها معرفة كافة المعلومات عن وفاة والدها الذي أكد المقطع أنه متوف من 9 سنوات وبالضرورة معرفة مكان الوفاة والدفن.

إشارة إلى المقطع المتداول والمتضمن وجود طلفة باسم /هيفاء سلطان الحربي في منطقة #بونشاك

تود #السفارة_في_جاكرتا الإفادة بأن هذا الموضوع سوف يأخذ الإجراء المناسب في مثل هذه الحالات مع الجهات ذات العلاقة ...تحياتنا pic.twitter.com/CmZ9EfJKtz — السفارة في إندونيسيا (@KSAembassyID) March 3, 2018

وأشار الشعيبي إلى أن ملامح الفتاة تؤكد أنها عربية ولكن لابد من اتخاذ الإجراءات التي تؤكد جنسيتها من خلال الأوراق الثبوتية وفحص DNA مؤكدا أن السفارة تقوم في مثل هذه الحالات بضم الطفلة إلى برنامج "أواصر" لتحسين وضعها المعيشي والمالي والاجتماعي والعمل على لم شملها مع أسرتها في السعودية بعد التثبت من كافة المعلومات والتواصل معهم، موضحا أنها ستأخذ الرعاية الكاملة وحقوقها كأي مواطنة سعودية في حال ثبوت نسبها وسيتم التحقق من كافة المعلومات من الجهات المختصة ومن والدتها لاتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن لها حقوقها الشرعية.

وأوضح أن كثيراً من السعوديين يتزوجون في إندونيسيا دون أن يقوموا بإبلاغ أسرهم، وكثير من الحالات مجهولة فإندونيسيا دولة كبيرة ومترامية الأطراف وأي حالة تصلنا نقوم باتخاذ كافة الإجراءات لضمان حقوقها ولم شملها بأهلها، وختم حديثه قائلا: "لقد تم إرسال مندوب عن السفارة لوالدة الطفلة لمعرفة كافة التفاصيل والتصرف بموجبها وفقا للقانون بما يضمن حقوقها ويربط بينها وبين أهلها في السعودية، مشيرا إلى أن برنامج أواصر يقدم خدمات لأكثر من 70 حالة مشابهة لحالة هيفاء".