الساهر يؤكد خبر خطوبته و"سارة" المغربية تنفي

منذ الكشف عن خبر زواج الفنان العراقي كاظم الساهر، من التونسية سارة، وموجة الشائعات لم تهدأ حتى الان، على مواقع التواصل الاجتماعي، لدرجة تداول معها رواد هذه المواقع، صور مختلفة لفتاة مغربية تدعى هي الأخرى سارة، الأمر الذي أحدث خلطاً واضحاً، وأجبر الفنان كاظم الساهر إلى الخروج عن صمته، أمس، خلال حفل له في العاصمة الأميركية واشنطن، ليؤكد للجمهور خبر خطوبته من التونسية سارة، قائلاً إنه “قدم لها خاتم الخطوبة، ولكن حتى الان لم يتزوج منها"، مضيفاً أنه سيعلن للجمهور وقت إتمام الزواج.

إعلان الساهر جاء في وقت، انتشرت فيه على مواقع التواصل صور عديدة، مع فتاتين مختلفتين، وكلتاهما تدعيان سارة، الأولى هي تونسية الجنسية والتي يعيش معها الساهر، قصة حب منذ خمس سنوات، فيما الثانية تحمل الجنسية المغربية، والتي اضطرت، امس الى الإعلان، عبر موقع انستغرام، أنها ليست "سارة" المقصودة، وأنها تعمل مهندسة ديكور، وأنها، منذ انتشار الخبر، قد تلقت مئات الرسائل النصية والمكالمات من أشخاص تعرفهم ولا تعرفهم، تبارك لها الخطوبة، لتنفي بذلك الخبر جملة وتفصيلا، داعية في الوقت نفسه، كافة وسائل الإعلام إلى عدم تداول صورها في هذا الشأن.

قصة الحب بين الساهر وسارة، كانت قد شغلت وسائل التواصل الاجتماعي، وبينت كافة التقارير أن بداية العلاقة فيما بينهما كانت خلال برنامج "ذا فويس كيدز"، حيث ظهرت سارة معه في الكواليس، كما انتشرت لها صورة أخرى وهي تجلس بجانبه على كرسي المدربين، وحديثها مع احدى معجباته عن علاقتهما.