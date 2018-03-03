نجوم يتألقون في سهرة «الفجيرة للفنون» السادسة

ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، التي تُقام تحت شعار «الفجيرة تجمعنا»، وتستمر حتى 5 مارس الجاري، نظم أول من أمس الحفل الغنائي الكبير، وأحيا حفلة الليلة السادسة كل من الفنان الإماراتي هزاع الرئيسي، والفنان الفلسطيني محمد عساف، والفنانة التونسية يسرا محنوش، في حفل هو الأضخم في المهرجان إلى جانب حفل الافتتاح.

وشهد الحفل الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وأعضاء اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية للمهرجان، بالإضافة إلى حشد كبير من الجمهور.

دبكة تراثية

وقد أشعل الفنان الفلسطيني محمد عساف مسرح كورنيش الفجيرة بحضوره اللافت وصوته وأدائه المميزين في أمسية هي الأميز ضمن برامج مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دورته الثانية، وتغنى محبوب العرب بمجموعة من أغاني التراث الفلسطيني والعربي، وشاركهم رقصة الدبكة بصحبة فرقته الموسيقية.

كما أحيت الفنانة التونسية يسرا محنوش حفلاً غنائياً افتتحته بتحية خاصة لدولة الإمارات بأدائها لأغنية «يا دار زايد»٬ أرفقتها بكلمات أعربت فيها عن سعادتها بالمشاركة في هذا المهرجان٬ متعهدةً بأداء سينال إعجاب الجمهور.

فن الهبان

وضمن عروض الفرق الفنية الشعبية بمهرجان الفجيرة الدولي للفنون بدورته الثانية، قدمت فرقة فن الهبان على مسرح القرية التراثية بكورنيش الفجيرة عروضاً وحركات استعراضية ورقصات شعبية على أصوات اله المزمار التي تسمى «الهبان».

من جهة أخرى، أحيا الفنان الإماراتي عبد الله بالخير سهرة غنائية مميزة امتدت لأكثر من ساعتين، باحتفاء جماهيري واضح، على مسرح القرية التراثية في مدينة دبا الفجيرة٬ وذلك ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون بدورته الثانية، كما أحيا عازف العود والموسيقار العراقي نصير شمة أمسية فنية.