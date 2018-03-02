«داون تاون إديشنز» مهرجان إبداعي للتصميم في نوفمبر

تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون، وبالشراكة مع هيئة دبي للثقافة والفنون، يقام معرض «داون تاون إديشنز» على أرض الواجهة المائية لحي دبي للتصميم (d3) في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2018، فبعد مرور ست سنوات ناجحة من عمر «أيام التصميم دبي»، المعرض السنوي المتخصص بالتصميم المعد للاقتناء، يتنقل الحدث للانعقاد في شهر نوفمبر كفعالية رئيسة ضمن معرض التصميم التجاري «داون تاون ديزاين»، ليجتمع بذلك أهم حدثين للتصميم في المنطقة في بوتقة واحدة كجزء أساسي من «أسبوع دبي للتصميم»، المهرجان الإبداعي الأضخم إقليمياً.

اندماج إبداعي

بينيديكت فلويد، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمجموعة «آرت دبي» التي تمتلك وتدير الفعاليات الرائدة في مجال الفنون والتصميم في دبي، قال: «تجمع معارض التصميم لدينا بين التجارة والإبداع، ومن هنا يشكّل توحيد المعرضين الناجحين في حدث واحد تطوراً طبيعياً في مسيرتهما، حيث سيتم توفير منصة أوسع للعارضين والزوار على حد سواء، الأمر الذي يردف برنامج أسبوع دبي للتصميم الذي أصبح بدوره، وخلال ثلاث سنوات فقط، أكبر مهرجان إبداعي في المنطقة».

وبدورها تقول المصممة الجود لوتاه، مؤسسة استوديو الجود لوتاه للتصميم وإحدى العارضين المشاركين في «أيام التصميم دبي 2017»: «شكّل معرض أيام التصميم دبي منصة هامة قدّمت لي دعماً كبيراً للانطلاق في حياتي المهنية كمصممة. إن مشاركتي في المعرض إلى جانب أفضل صالات التصميم العالمية ساعدني على تكوين فهم أفضل لكيفية تطوير حرفتي».

من جهتها، علّقت رو كوثاري، مديرة معرض «داون تاون ديزاين» بهذه المناسبة: «تغمرنا الحماسة للإعلان عن مرحلة التطوير الجديدة لمعرض «داون تاون ديزاين». فانطلاقاً من الأساس المتين الممتد على مدار ست سنوات من النمو المستمر في الحجم والسمعة، ستشكل هذه الإضافة بصمة هامة في مسيرتنا لجهة تكريس قسم خاص للتصميم محدود الإصدار في قائمة عروضنا للجمهور».

تصاميم منوعة مشاركة

تجربة فريدة

وسيكون زوار الحدث على موعد مع تجربة فريدة من نوعها تمكنهم من التعرف على مجموعة واسعة من التصاميم، بدءاً من تصاميم الأثاث المصنعة عالية الجودة إلى التصاميم محدودة الإصدار يدوية الصنع. تم تنسيق الحدث بعناية لضمان الجودة والأصالة والصلة بالجمهور، حيث يمكن لكل من المتخصصين والمستهلكين اكتشاف أحدث الاتجاهات العالمية في عالم التصميم والتواصل مع المجتمع الإبداعي الإقليمي بهدف الشراء والتكليف والانخراط في التصميم المعاصر.

إرث فني

سيحافظ «داون تاون إديشنز» الذي ينعقد بالشراكة مع «حي دبي للتصميم» (d3)، على إرث معرض التصميم الأول في المنطقة، ويتوسع انطلاقاً من نفس الإرث ليكون حدثاً منسقاً بعناية يعنى بالتصميم حسب الطلب، والمجموعات محدودة الإصدار، والتعاون بين محترفات التصميم الفردية والمصممين.