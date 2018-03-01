العثور على عجوز مقعدة عاشت برفقة جثة والدتها 30 عاماً

عثرت الشرطة الأوكرانية على عجوز تعاني من الشلل تعيش مع جثة والدتها المحنطة، في شقة ممتلئة بالقمامة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حافظت المرأة صاحبة الـ77 عاما على بقايا جسد والدتها المتوفاة لما لا يقل عن 30 عاما.

ووجد أفراد الشرطة الجثة مستلقية على أريكة وبجانبها أيقونة دينية، وكانت الجثة ترتدي ثوبا أبيض وغطاء للرأس مع حذاء أزرق وجوارب خضراء.

وعثر على الابنة العجوز وهي ملقاة على الأرض وفي حاجة شديدة للمساعدة، كما لم يكن هناك ماء أو غاز أو كهرباء في الشقة.

وأوضحت الشرطة أن المرأة المقعدة عاشت وحيدة في الشقة ولم تتواصل مع جيرانها ولم تفتح باب شقتها لأحد على الإطلاق.

وحاول العديد من الجيران تقديم الرعاية لها، حتى أنه كانوا يتركون الطعام لها أمام باب شقتها.