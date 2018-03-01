علماء فلك يستخدمون هوائيا في اكتشاف إشارات لنجوم الكون الأولى

ذكرت دراسة نشرت اليوم الخميس أن علماء فلك استخدموا جهازا هوائيا بسيطا (أنتنا) ولكنه ذو تكنولوجيا عالية في المناطق النائية بغرب أستراليا لاكتشاف إشارات لنجوم الكون الأولى.

وتم اكتشاف مؤشرات على النجوم الأولى التي ظهرت في الكون عندما اكتشف فريق من العلماء الأمريكيين إشارات موجات لاسلكية صغيرة يعود تاريخها إلى ولادة النجوم الأولى، وفقا لدراسة نشرت في مجلة "نيتشر".

وقال المعد الرئيسي للدراسة جود بومان من جامعة ولاية أريزونا إن "إيجاد هذه الإشارة الضئيلة فتح نافذة جديدة على الكون المبكر".

وذكر العلماء أن تلك الإشارات تدل على أن النجوم الأولى تشكلت بعد 180 مليون سنة من الانفجار الكبير، وهو الوقت الذى بدأ فيه الكون قبل 8ر13 مليار سنة.

وبعد الانفجار الكبير، كان الكون بمثابة مساحة شاسعة من البرد والظلام وغاز الهيدروجين لملايين السنين.

وفي ذلك الظلام، سحبت الجاذبية المناطق الأكثر كثافة من الغاز معا حتى تم تشكيل النجوم الأولى وانبعاث الضوء فوق البنفسجي، الذي كان مشرقا، وامتصه غاز الهيدروجين.



وأشاد أنتوني شينكل، وهو عالم من منظمة الأبحاث الأسترالية (كسيرو)، باكتشاف الإشارات الجديدة ووصفها بأنها "انتصار مطلق".