عروس سعودية تعرض التبرع بمهرها لإنقاذ حياة مريض

لقي تصرف من عروس سعودية عرضت التبرع بجزء من مهرها لصالح مريض معاق بحاجة للعلاج، إشادات كبيرة بمواقع التواصل.

وكان الفنان السعودي فاير المالكي أعلن عبر حسابه في “تويتر”، عن حاجة مريض معاق يعيل أسرة لـ15 ألف ريال، وذلك بعد أن كشف المريض نفسه أن المالكي تكفله بعلاجه في مرحلتين، وتبقت المرحلة الأخيرة. وهنا ردت مغردة تدعى معلنة التكفل بعلاجه رغم احتياجها للمال.

وقالت: "أنا أتكفل بعلاجه، 15 ألف ريال من مهري والله العالم إني بحاجتها وأعول أمي وإخواتي، لكن ربما تفتح لي أبواب التوفيق".

ورد المالكي في سلسلة تغرديات مشيدا بتصرفها، قائلا: "يا الله ما أجمل هذه المبادرة ولوجه الله تعالي من (مهرك)، والله إنك أبكيتني، أسال الله أن يسعدك سعادة لا تبكي ولا تحزني بعدها طول عمرك، الله يرحم والديك، ويفرج همك".

ثم رد عليها معلنا تلقيه تبرعا بالفعل، قائلا لها: "أبشرك تكفل به رجل شهم، أما أنت فأسال الله يبارك لك في مهرك وصحتك".

ولاقى تصرف الفتاة إعجابا واسعا من النشطاء، ودشنوا عبر موقع التواصل الاجتماعي وسماً حمل عنوان (عروس تتبرع بمهرها لعلاج مريض) أشادوا فيه بموقف الفتاة صاحبة العطاء الفريد من نوعه وسط دعوات الالاف لها.