تقتل طفلتها خنقاً لطرد الأرواح الشريرة من جسدها

اعترفت كورية جنوبية، تم اعتقالها للاشتباه في تورطها بقتل ابنتها ذات الخمسة أعوام، أنها خنقتها أثناء محاولتها ممارسة طقوس طرد الأرواح الشريرة من جسدها، وفق ما ذكرت شرطة سيئول.

واعتقلت السيدة، البالغة 37 عاماً والمقيمة في العاصمة الكورية الجنوبية، بعدما أبلغ زوجها خدمة الإسعاف لدى عثوره على الابنة فاقدة للوعي في منزل الأسرة في 19 من الشهر الجاري.

واعتقلتها الشرطة بسبب آثار الخنق على عنق الصغيرة، التي وافتها المنية لاحقاً أثناء محاولة الفرق الطبية إسعافها، حسب ما ذكر مصدر من التحقيق لوكالة "يونهاب".

وفي التحقيقات، قالت الأم إنها أخضعت طفلتها لطقس طرد الأرواح، شاهدته في فيلم بالتلفزيون، مشيرةً إلى أنها كانت تهدف "لطرد الأرواح الشريرة من جسدها" لتحل بذلك مشكلة التعبير التي كانت الطفلة تعاني منها، وفق المصادر نفسها.

وتشير الشرطة المحلية إلى أن السيدة كانت تعاني سابقاً من اضطرابات ذهنية، وتعتقد أن زوجها ليس متورطاً في جريمة القتل.