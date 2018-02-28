"لسان" قيمته مليون دولار

يقوم خبير الشاي سيباستيان ميكايليس، الذي يحظى بتأمينٍ على براعم التذوّق لديه بمبلغ مليون دولار أميركي، بزيارة دبي لاستضافة فعالية تذوّق شاي.

وسُيظهِر الخبير خلال محاضرته الطريقة الصحيحة لتذوّق هذا المشروب والاستمتاع به، كما سيتحدّث عن الفن الجميل الكامن وراء عملية مزج الشاي وأيضاً عن رحلة انتقال الأوراق من مرحلة الزراعة إلى الإنتاج، قبل أن يُشارِك ضيوفه خبرته حول كيفية إعداد الخلطة المثالية.

وبعد أن تخرّج سيباستيان ميكايليس من كلّية الفلسفة في جامعة "سوسِكس"، بدأ حياته المهنية وذلك منذ ١٣ عاماً، مندفعاً نحو هذا المجال بحبّه للشاي وبرغبته في احتراف تجارة نادرة.

وعلى مدى خمس سنوات من التدريب المكثّف الذي أَهَّلَه ليصبح ذوّاقاً للشاي، تذوّق مئات الأنواع من الشاي بشكل يومي ليطوّر براعم التذوّق لديه ويُغني مفرداته من أجل استكشاف أنواع الشاي حول العالم وتصنيفها بدقّة.

كما أمضى أكثر من عامٍ في دولٍ منتجة للشاي، مثل الهند وكينيا ومالاوي وتنزانيا، حيث زار المزارعين المحلّيين وتعلّم كل شيء عن الشاي، بدءاً من طريقة زراعته ووصولاً إلى إنتاجه.

ويقدّر سيباستيان أنّه قد تذوّق ما يقارب نصفَ مليون نوعٍ من الشاي من كافة أنحاء العالم، وما يزال تدريبه مستمرّاً طالما هنالك مئات الآلاف من أصناف الشاي ونكهاته.

ونظراً لغنى موسوعة هذا الخبير ودقّتها، فإنّ بإمكانه تحديد أنواع الشاي ومن أي مزرعة أتى من حول العالم في بضع ثوانٍ فقط، الأمر الذي دفع الشركة التي يعمل لديها إلى التأمين على براعم التذوّق لديه بمبلغ مليون دولار في عام ٢٠١٤.

وقد قال سيباستيان في فعالية إطلاق الشاي الجديد: "يشرّفني أن أتمكّن من مشاركة هذه المهارة مع أهل دبي وكذلك أن أُطلعهم على ما لديّ من شغفٍ وخبرة في إعداد الشاي بدءاً من المحصول وانتهاءً في الكوب."