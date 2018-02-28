"فيسبوك" تعمل على تسريع الاشتراك الالكتروني في الصحف الأميركية

أعلنت "فيسبوك" عن استثمار 3 ملايين دولار في برنامج مخصص لمساعدة عناوين صحفية محلية أميركية للرفع من عدد مشتركيها عبر الانترنت، وهو التحدي الأكبر بالنسبة لهذه الصحف اليومية.

البرنامج الذي أطلق عليه اسم "مسرع الاشتراك في الأخبار المحلية"، جذب حتى الآن 13 صحيفة، حسب ما ورد في تغريدة لـ "كامبل براون، مديرة الشراكات الإعلامية في "فيسبوك".

وسيقوم موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتنظيم ورش تدريبية بالشراكة مع تيم جريجس، المختص في النشر الالكتروني، لهذ الصحف بهدف رفع عدد مشتركيها عبر الانترنت.

وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، الأولى جماعية بمشاركة جميع الصحف، منها ( Chicago Tribune) و(San Francisco Chronicle) و( Miami Herald)، والثانية لكل صحيفة على حدة، ليتم وضع خطة استراتيجية لكل صحيفة بالتعاون مع ذوي الاختصاص.

يذكر أن صحف "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست و"وول ستريت جورنال" تستحوذ على حصة الأسد من المشتركين الالكترونيين في أمريكا، حيث يتجاوز عدد مشتركي كل صحيفة عبر الانترنت المليون مشترك، لكن "نيويورك تايمز" تنفرد بالمقدمة بـ 2.64 مليون مشترك الكتروني.