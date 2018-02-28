رجل يتجمد حتى الموت بسبب الطقس

سجلت صربيا، اليوم الأربعاء، أول حالة وفاة بسبب موجة البرد، كما رفعت مستوى التحذير من الطقس في بعض المناطق حتى السبت المقبل.

وذكرت شبكة تي في ار تي اس التلفزيونية أن رجلا يبلغ من العمر 75 عاما تجمد حتى الموت في منطقة دولجيفاتش، على بعد 250 كيلومترا جنوب بلجراد.

وقالت هيئة الارصاد إنه من المتوقع أن يزداد سوء موجة الطقس السيئة بالفعل، التي بدأت الأحد الماضي، غدا الخميس، محذرة من أن درجات الحرارة قد تصل لأقل من الصفر ويصاحبها هطول ثلوج وأمطار.

وأضافت الهيئة أنه من غير المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة لأعلى من سالب 14 درجة حتى السبت المقبل، ولكنها قد تنخفض إلى أقل من سالب 20.