الآلاف يحتشدون للمشاركة في جنازة نجمة بوليوود سريديفي

احتشد الآلاف من المواطنين ونجوم بوليوود، وهم يحملون الورود ويتلون الصلوات، في نادي للألعاب الرياضية في مومباي اليوم الأربعاء للمشاركة في جنازة الممثلة الهندية سريديفي التي توفيت في دبي السبت الماضي.

وكانت سريديفي / 54 عاما/ في دبي لحضور حفل زفاف عائلي عندما توفيت بسبب غرق عارض في حمام شقتها الفندقية، بحسب ما أظهره التشريح.

وقد وصل جثمان سريديفي لمومباي في وقت متأخر من أمس الثلاثاء.

