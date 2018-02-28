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الآلاف يحتشدون للمشاركة في جنازة نجمة بوليوود سريديفي

المصدر:
  • د ب أ
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احتشد الآلاف من المواطنين ونجوم بوليوود، وهم يحملون الورود ويتلون الصلوات، في نادي للألعاب الرياضية في مومباي اليوم الأربعاء للمشاركة في جنازة الممثلة الهندية سريديفي التي توفيت في دبي السبت الماضي.

وكانت سريديفي / 54 عاما/ في دبي لحضور حفل زفاف عائلي عندما توفيت بسبب غرق عارض في حمام شقتها الفندقية، بحسب ما أظهره التشريح.

وقد وصل جثمان سريديفي لمومباي في وقت متأخر من أمس الثلاثاء.

وأصدرت أسرتها بيانا طالبت فيه محبيها بالتجمع عند النادي بالقرب من منزلها في مومباي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة ان دي تي في .

وجاء في البيان أنه من المقرر أن تبدأ مراسم الجنازة من النادي إلى موقع الحرق، على بعد سبعة كيلومترات، الساعة الثانية بالتوقيت المحلي (0830 صباحا بتوقيت جرينتش).

ويشار إلى أن سريديفي متزوجة من المنتج بوني كابور ولديهما ابنتان.

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