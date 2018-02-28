«وام» و«روسيا اليوم» تتعاونان في تبادل الأخبار

وقّعت وكالة أنباء الإمارات «وام» وقناة روسيا اليوم، أمس، مذكرة تعاون بهدف تبادل الأخبار والمعلومات، وتعزيز آليات التعاون المشترك بين الطرفين، وذلك في مقر المجلس الوطني للإعلام في أبوظبي، بحضور منصور إبراهيم المنصوري، المدير العام للمجلس الوطني للإعلام، حيث وقّع على المذكرة محمد جلال الريسي، المدير التنفيذي لــ«وام»، ومايا مناع، مديرة قناة «روسيا اليوم» العربية.

وقال منصور إبراهيم المنصوري: «يأتي التوقيع على المذكرة تجسيداً لاستراتيجية المجلس الوطني للإعلام، الرامية إلى تعزيز أواصر التعاون والشراكات مع أهم الفاعلين في القطاع الإعلامي العالمي».

وقالت مايا مناع: «نحن في قناة روسيا اليوم، نتابع النقلة السريعة والمتميزة التي طرأت على وكالة أبناء الإمارات «وام»، لهذا فإن فكرة التعاون معها كانت من الخيارات الواعدة في منطقة الخليج العربي».