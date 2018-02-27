إلغاء رحلة جوية في الإكوادور بعد سقوط رجلين من طائرة

تم إلغاء رحلة جوية من مدينة جواياكيل الإكوادورية إلى نيويورك يوم الاثنين عندما لقي رجلان حتفهما إثر سقوطهما من الطائرة على المدرج، وفقا لما ذكرته صحيفة "إل يونيفرسو".

ويعتقد أن الرجلين كانا يسافران خلسة وسقطا من عجلات الطائرة التابعة لشركة "لاتام إكوادور" أثناء إقلاعها.

وقالت هيئة الطيران المدني إن الحادث قيد التحقيق وأنه تم إغلاق المطار مؤقتا. ولم يتسن الكشف عن هوية القتيلين على الفور.

وقال مانويل فان اوردت المدير التنفيذي لشركة "لاتام إكوادور" للطيران: "نأسف بشدة للحادث الذي وقع في مطار جواياكيل ونعرب عن تعاطفنا".

وأضاف: "نعمل مع السلطات ونأمل أن يتم تحديد سبب الحادث".