القبض على الممثلة هيذر لوكلير

قال مسؤولون أميركيون، "الاثنين"، إن الشرطة القت القبض على الممثلة الاميركية هيذر لوكلير لفترة قصيرة على خلفية قضية عنف أسري والاعتداء على رجال الشرطة.

وقال الكابتن جارو كوريدجيان في مكتب شريف مقاطعة فينتورا في رسالة بالبريد الالكتروني إنه تم القبض على لوكلير على خلفية قضية عنف أسري، والذي يعد جناية، وثلاثة قضايا تتعلق بالاعتداء على ضابط شرطة، والتي تعد جنحة.

ووفقا لعدد من وسائل الاعلام المحلية، فقد اعتدت لوكلير بالضرب على شريكها. و ذكرت "لوس انجليس تايمز" انها احتجزت لفترة وجيزة بعد الحادث الذي وقع ليلة الأحد وأطلق سراحها بكفالة. ومن المقرر أن تمثل الممثلة البالغة من العمر 56 عاما أمام المحكمة منتصف مارس المقبل. ولم يتم الاعلان عن اسم الضحية.